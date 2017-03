Rivlin reçoit des vétérans du groupe Leh’i

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a accueilli en sa résidence de Jérusalem 15 vétérans de la guerre d’Indépendance qui ont combattu dans les rangs du Leh’i (Lohamei Herut Israël – combattants pour la liberté d’Israël) entre 1940 et 1948. Il les a reçus pour marquer le 75e anniversaire du décès du chef de la résistance juive, Avraham Stern, dont le nom de guerre était ‘Yaïr’, assassiné le 12 février 1942. Rivlin a déclaré à ses invités, dont un ancien combattant âgé de 100 ans, que ‘tout le monde leur était reconnaissant pour leur immense contribution au sauvetage d’Israël et à l’essor du pays’. Parmi les personnes présentes se trouvait le journaliste Yaïr Stern, fils d’Avraham Stern et président de l’association Leh’i.