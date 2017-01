Rivlin reçoit le président du parlement grec

Le président de l’Etat d’Israël Ruby Rivlin a rencontré ce jeudi dans sa résidence de Jérusalem le président du parlement grec Nikólaos Voútsis en visite officielle en Israël. Nikólaos Voútsis avait déjà été reçu mercredi à la Knesset où il a signé une déclaration dans laquelle il s’engageait à lutter contre l’antisémitisme et il devait participer ce jeudi à une réunion trilatérale avec son homologue israélien Youli Edelstein et le président de la Chambre des Représentants de Chypre, Demetris Syllouris.

Le président Rivlin a déclaré, au cours de son entretien avec Voútsis, qu’il accordait une grande importance à la coopération entre Israël, la Grèce et Chypre ‘pour le bien de toute la région’. Son interlocuteur a souligné pour sa part que dans son pays, ‘le parlement, mis à part son rôle de législateur, prenait de nombreuses initiatives au profit de la société, dans le domaine de l’éducation et pour une meilleure compréhension de l’histoire de la Grèce et de la Shoah’. Photo by Mark Neyman Flash 90