Rivlin au président mexicain : il s’agit d’un malentendu

L’intervention maladroite du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, qui a cru bon de soutenir officiellement le nouveau président américain dans son différend avec son homologue mexicain, a eu des répercussions qu’il ne prévoyait certainement pas. Approuvant les projets de mur de Donald Trump entre les Etats-Unis et le Mexique, Netanyahou a suscité l’indignation du président mexicain Enrique Peña Nieto et l’affaire a pris de l’ampleur lorsque l’ambassadeur d’Israël au Mexique Jonathan Peled a été convoqué par le ministre mexicain des Affaires étrangères pour une ‘clarification’. De son côté, le président de l’Etat d’Israël Ruby Rivlin s’est entretenu au téléphone avec Enrique Peña Nieto pour lui dire qu’il était convaincu que dans cette affaire, ‘personne n’avait eu l’intention d’établir une comparaison entre la situation en Israël et celle qui prévalait au Mexique’. Il a ajouté qu’il s’agissait seulement d’un malentendu et qu’il regrettait le mal qui avait été causé involontairement.