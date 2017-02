Rivlin et Herzog saluent le courage des citoyens

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a réagi, sur sa page Facebook, à l’attentat perpétré en fin d’après-midi dans la ville de Petah Tikva qui a fait huit blessés. Il a salué le courage et la clairvoyance des citoyens qui ont pourchassé le terroriste et contribué à sa capture. Il a souligné: « Une fois de plus, des civils ont permis d’éviter un attentat très lourd ». Il a ensuite adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Un peu plus tôt, le chef de l’opposition Itshak Herzog, leader du parti de gauche ‘Camp Sioniste’ avait lui aussi commenté l’événement sur son compte Twitter : « Je salue l’action des citoyens et des forces de sécurité qui ont empêché un grand drame à Petah Tikva. Tous mes vœux de guérison rapide aux blessés ».