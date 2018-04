Rivka Michaeli insulte Miri Reguev

La condescendance dont fait preuve le microcosme artistique et intellectuel envers la ministre Miri Reguev depuis sa nomination s’est une nouvelle fois manifestée. Cette fois-ci c’est l’actrice Rivka Michaeli qui en a été l’auteure lors d’une interview à l’occasion de son 80e anniversaire.

Interrogée sur l’action de Miri Reguev au ministère de la Culture et des Sports, elle a répondu “qu’elle commettait faute après faute”, mais c’est surtout son explication qui est scandaleuse: “Les fautes qu’elle commet proviennent apparemment d’une incapacité bien intégrée en elle. Je dirais même que c’est d’ordre biologique”. Interloqué, le journaliste Youval Ganor, lui demandait alors ce qu’elle entendait par là. Sa réponse fut: “Oui, c’est biologique. Pour chaque décision qu’elle prend, elle est incapable de penser autrement. Il lui manque une cellule. Il lui manque la cellule qu’on appelle ‘culture'”…!!!

Il n’y a aucune cellule manquante dans le cerveau de Miri Reguev qui a entrepris une révolution bienvenue dans un monde de la culture accaparé juqu’à présent par une élite. Mais par contre, on a la preuve que la vieillesse ne réussit guère à Rivka Michaeli chez qui le mélange d’intolérance, d’arrogance et de méchanceté se fait ressentir avec plus de relief.

