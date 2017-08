Rivka Michaeli: « La gauche doit reprendre le pouvoir par la force »

La célèbre artiste israélienne Rivka Michaeli a tenu des propos très insultants à l’égard de la ministre de la Culture et des Sports Miri Regev et est allé jusqu’à souhaiter l’utilisation de la force pour que la gauche retrouve le pouvoir: Lors d’une interview à Maariv elle a dit: « J’espère que ceux qui s’inquiètent pour l’avenir de ce pays se réveilleront et récupérerons par la force ce qui nous a été pris par la force »!!

Il faut rappeler que Rivka Michaeli est membre du conseil de l’organisation pro-palestinienne B’Tselem.

Concernant la ministre de la Culture et des Sports, elle a « prédit » la « faillite de la politique de Miri Regev » et souhaité la création d’une culture nouvelle qui inclura la culture arabe et d’autres cultures étrangères. « Miri Regev disparaîtra des pages de l’Histoire », a-t-elle eu le culot de rajouter.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90