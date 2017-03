Rififi au Parti travailliste

Le président de la liste travailliste au sein de la Histadrout, Pini Kabalo a adressé une lettre au président du Camp sioniste Itshak Herzog lui demandant d’exclure purement et simplement Shelly Yehimovitch et Eitan Cabel du parti. Cette demande fait suite à l’alliance conclue entre les deux et leur décision de s’opposer à la décision du parti de soutenir officiellement la candidature d’Avi Nissenkorn qui se représente à la présidence de la Histadrout.

Pini Kabalo affirme que sa demande est basée sur un avis juridique du fait que les deux députés refusent la décision du parti. Cette initiative de Pini Kabalo ne tient même pas compte des enregistrements de propos d’Eitan Cabel quant à un deal conclu avec Shelly Yehimovitch, qui ont provoqué de sérieux remous au sein du parti, mais ils vont certainement servir à ceux qui soutiendront cette demande.

Dans ces enregistrements, on y entend Eitan Cabel faire référence à un accord selon lequel il soutiendra Yehimovitch pour la présidence de la Histadrout dans le cadre d’une liste dissidente au Parti travailliste et en échange, la députée le soutiendra lors des primaires pour la présidence du Camp Sioniste.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90