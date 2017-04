Rien de neuf sous le ciel des ouvrages scolaires de l’Autorité Palestinienne

Un institut dépendant de l’Université hébraïque de Jérusalem a rendu un rapport sur le contenu des ouvrages scolaires proposés dans les classes primaires sous contrôle de l’Autorité Palestinienne pour l’année 2016/2017.

Le rapport note qu’il n’y a absolument aucun changement par rapport aux éditions précédentes, bien au contraire, malgré les demandes de la communauté internationale – Etats-Unis presque exclusivement – et les « promesses » de Mahmoud Abbas.

On y retrouve les thèmes suivants: déni du droit à l’existence de l’Etat d’Israël, démonisation de l’Etat d’Israël, palestinisation » des villes israéliennes, promesse du « droit de retour » dans la Palestine historique, falsifications historiques, négation totale du lien du peuple juif avec la Palestine et Jérusalem, glorification des terroristes, encouragement au martyre etc.

Ce rapport rédigé par le Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT) note qu’il s’agit d’une radicalisation supplémentaire du contenu des ouvrages à destination des enfants arabes palestiniens, soulignant qu’il se rapproche encore davantage des thèmes mis en avant par Yasser Arafat avant les Accords d’Oslo.

Tout un programme qui montre que Mahmoud Abbas et l’AP éduquent leurs jeunes générations vers la paix.

Sans Israël.

Photo Issam Rimawi / Flash 90