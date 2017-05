Un riche homme d’affaires veut faire un don d’un Boeing 737 à la police Israélienne !

Le Ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan a demandé au gouvernement mercredi de permettre à la police Israélienne de recevoir un don inhabituel, un Boeing 737 ! ….Détails…….

L’avion appartient au propriétaire d’une compagnie aérienne privée, Tronos Aviation, qui a déclaré vouloir en faire don à l’unité de lutte contre le terrorisme de la police afin qu’il puisse les aider à faire leur travail.

Or, selon la loi, la police Israélienne ne peut pas accepter de don sans l’approbation du gouvernement. Un officier qui connaît l’homme d’affaires a approché le ministère de la Sécurité publique et a demandé que la question soit examinée.

Le Boeing 737 (Photo ci-dessus) se trouve actuellement dans un hangar à l’aéroport international Ben-Gourion.Ce « don » a déjà été approuvé par les ministères de la Défense et des Finances ainsi que par le ministère de la Justice, qui a été chargé d’examiner les aspects juridiques de ce don.

