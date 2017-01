Rex Tillerson pourfend l’Autorité Palestinienne

De manière non suprenante, seule la chaîne patriote Aroutz 20 qui diffuse des journaux télévisés depuis une dizaine de jours a rapporté les propos très vifs du futur secrétaire d’Etat US Rex Tillerson à l’égard de l’Autorité Palestinienne. On connaissait déjà les positions très pro-israéliennes de son adjoint John Bolton, mais celles du Pdg d’Exxon Mobile sur le conflit israélo-palestinien étaient jusque là inconnues. C’est fait.

Rex Tillerson a vertement critiqué le discours obsessionnel de John Kerry puis il a évoqué l’attitude de l’Autorité Palestinienne: « C’est aux Palestiniens de faire un geste significatif qui pourrait apporter de l’espoir quant à une reprise du dialogue avec Israël, bien avant qu’il soit question d’un gel de la construction juive (…) Il faut arrêter d’exiger tout le temps d’Israël car pendant qu’Israël tend la main pour la paix, l’Autorité Palestinienne pousse à la violence. Abou Mazen incite au terrorisme et verse des salaires aux familles des terroristes. Des écoles, des rues et des parcs sont baptisés aux noms de terroristes et l’AP fait tout pour que sa population haïsse les Juifs. Ce n’est pas ainsi que se comportent des gens qui veulent vivre en paix avec leurs voisins mais plutôt des gens qui ne veulent pas qu’ils soient là ».

Des propos qui donnent du baume au coeur après les années Kerry.

Photo Wikipedia