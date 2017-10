Rex Tillerson: « L’Iran doit quitter le sol irakien »

Le net changement de politique américaine envers l’Iran amorcé par le président Donald Trump se traduit également sur le plan diplomatique. Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a entamé dimanche une tournée en Arabie saoudite et dans certains pays du Golfe afin de créer un front commun contre Téhéran.

Lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre saoudien des Affaires étrangères Abd El-Jubeir, Rex Tillerson a tenu des propos très fermes contre la présence iranienne en Irak qui ressemble de plus un plus à une mainmise totale sur ce pays. Juste avant, il avait assisté à une première réunion de la Commission de coordination saoudo-irakienne, lancée solennellement par le roi Salmane d’Arabie saoudite et le Premier ministre irakien Haider al-Abadi. Les Etats-Unis soutiennent ouvertement cette direction diplomatique qui a notamment pour but d’arracher l’Irak aux griffes iraniennes. Rex Tillerson a appelé les milices iraniennes « ainsi que toutes les forces étrangères » à quitter l’Irak maintenant que Daech a été battu.

Lors de ses entretiens avec le roi Salman, le secrétaire d’Etat US et le souverain saoudien ont étudié divers moyens de stopper l’hégémonie iranienne dans la région, évoquant notamment la situation en Syrie et au Yémen ainsi que la coopération technologique entre Téhéran et Pyong Yang.

Par contre, les tentatives du secrétaire d’Etat d’apaiser la crise qui a éclaté entre quatre pays arabes (Arabie saoudite, Egypte, Bahreïn et Emirats arabes unis) et le Qatar n’ont pas abouti.