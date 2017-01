Rex Tillerson dénonce la résolution du Conseil de sécurité

Il ne s’était pas encore prononcé sur la résolution anti-israélienne votée au Conseil de sécurité. Lors de son audition obligatoire devant le Sénat afin de faire valider sa nomination, le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a critiqué la résolution 2334 du Conseil de sécurité adoptée sous la pression américaine et avec son « aimable concours »: « Israël est l’allié le plus important des Etats-Unis au Proche-Orient et la décision du Conseil de sécurité concernant les localités juives ne favorise pas la paix. Au contraire, elle place davantage d’obstacles à un éventuel redémarrage des pourparlers.

Il a aussi appelé à un « réexamen de l’accord avec l’Iran sans pour autant l’annuler ».

Photo Wikipedia