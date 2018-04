Révolution made in Israel: des gouttes pour les yeux qui remplaceront les lunettes!

Une équipe de chercheurs de l’Institut de Nanotechnologie de l’Université Bar-Ilan et de médecins de l’hôpital Shaaré Tsedek a mis au point un procédé révolutionnaire qui devrait permettre à terme de se passer de lunettes! Cette nouvelle, annoncée par le Dr. David Smadja, fait partie des nombreuses innovations médicales israéliennes qui ont été présentées lors de la 2e Journée biennale sur la Recherche organisée par l’hôpital Shaaré Tsedek devant plus de 350 médecins et infirmières.

Il s’agit d’une solution synthétique de nano-gouttes oculaires qui pourront corriger la vue à court terme mais aussi à long terme et ainsi éviter le port de lunettes! Ces nano-gouttes corrigeront autant la myopie que l’hypermétropie ainsi que d’autres formes de réfraction.

Cette méthode a été testée avec succès sur des animaux et des tests commenceront sur des humains d’ici peu.

Selon ces chercheurs, si les tests s’avèrent positifs sur les humains, cela révolutionnera les traitements opthtalmologiques et optométriques.

Les futurs patients pourront utiliser une application sur leur smartphone afin de scanner leurs yeux et mesurer leur niveau de réfraction, puis créer un modèle laser, et appliquer ces nano-gouttes au moyen d’un timbre laser sur la surface de leur cornée.

Photo Illustration