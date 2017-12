Encore une révolution française? Pharmavance est arrivée

Il n’est pas rare que les olim de France fassent souffler un vent de révolution dans le paysage israélien. En effet, de Golan Telecom à Optical Center, les audacieux ont réussi à installer des concepts novateurs, qui fonctionnent. Le dernier en date concerne le monde la pharmacie et de la parapharmacie avec l’ouverture de quatre magasins sous l’enseigne française »Pharmavance ».

Bousculer les codes de la pharmacie

En 2005, Alexandre et Stéphanie Mergui lance le concept Pharmavance avec l’ouverture de la première officine à Boulogne-Billancourt. »Pharmavance est née de l’envie de bousculer les codes de la pharmacie française », déclare son fondateur. En 2013 ouvre la première officine en Province et aujourd’hui l’enseigne compte 37 officines en France.

37 magasins en France! Comment expliquez-vous ce succès? »Et nous continuons: depuis le début de l’année nous en avons ouvert 12 et l’objectif est d’en ouvrir 20 par an en France. Nous mettons beaucoup l’accent sur l’accueil et le conseil. Notre personnel est spécialement formé pour posséder une expertise en pharmacie, bien sûr, mais aussi sur tout ce qui tourne autour: parapharmacie, cosmétiques, etc. Par ailleurs, Pharmavance possède ses propres produits. Il s’agit de produits made in France en cosmétique, dermatologie, micro nutrition, aromathérapie, phytothérapie, bébé, solaires et produits d’hygiène. Ces produits sont de très bonnes qualité et ne sont disponibles que chez nous ».

Le savoir-faire importé en Israël

Est-ce cette particularité que vous souhaitez apporter en Israël? Alexandre a fait son alya il y a un peu plus d’un an mais il a déjà bien cerné le marché sur lequel il s’installe: » Le système israélien est basé sur deux modèles: celui du Super Pharm, qui est en fait un supermarché, dans lequel on est peu conseillé et le modèle koupat holim, uniquement pour les médicaments avec un long temps d’attente. Nous apportons effectivement le modèle « à la française ». Dans celui-ci, le pharmacien est un conseiller, il effectue un suivi personnalisé des traitements. Par ailleurs, nos pharmaciens, ici, savent orienter les francophones, puisqu’ils connaissent les équivalents israéliens des médicaments français ». A cela s’ajoute aussi, le savoir-faire et les méthodes expérimentées avec succès en France, qu’utiliseront aussi les Pharmavances d’Israël. Alexandre ajoute: » En France nous sommes les moins chers du marché et c’est notre positionnement ici aussi. Pour cela, nous proposons nos produits à un coût juste et nous avons la carte Pharmavance, qui donne 20% de réduction à partir de l’achat de deux produits dans le magasin ».

Par ailleurs, l’enseigne peut se vanter de ses magasins colorés, bien agencés, créant un environnement moderne et agréable.

Quand vous faites votre alya en 2016, vous pensez tout de suite à importer votre modèle en Israël? »Non. Nous faisons notre alya poussés par des considérations familiales: j’étais le dernier de ma famille à être encore en France. Ce choix s’est fait aussi pour nos enfants ».

Comment est née alors l’idée d’ouvrir Pharmavance en Israël? Le projet d’origine de Stéphanie et Alexandre Mergui est d’ouvrir une pharmacie pour les familles nécessiteuses en Israël, où elles pourraient recevoir leurs traitements gratuitement. Ce projet devrait voir le jour en 2018.

L’ouverture de franchises en Israël a été motivée par des considérations »sionistes ». Un des associés franchisés d’Alexandre et Stéphanie leur annonce qu’il veut faire son alya. Mais, leur dit-il, il ne pourra réaliser ce rêve que s’il garde son travail, dans cette enseigne. « Je me suis dit que s’il fallait ouvrir Pharmavance en Israël pour permettre, ne serait-ce qu’à une personne de faire son alya, alors nous le ferons ». Alexandre et Stéphanie Mergui rachètent quatre magasins de la marque Center Pharm.

Une vitrine pour l’alya et Israël

Pharmavance en Israël n’est pas uniquement ce concept innovant de pharmacies, c’est aussi un tremplin professionnel pour les olim. Les quatre magasins qui ont ouvert en Israël sont tenus par des olim français, parfaitement bilingues. Et l’enseigne peut se vanter d’avoir donné du travail à une dizaine d’entre eux et d’avoir permis à trois autres de concrétiser leur projet d’alya, sachant qu’ils auraient du travail ici.

Et lorsque l’on demande à Alexandre comment ont réagi ses équipes en France à l’arrivée de Pharmavance en Israël, il nous raconte: » Tous nos associés et franchisés sont venus pour l’inauguration de Pharmavance en Israël. Au bout de quatre jours, ils étaient en larmes lorsqu’ils ont dû repartir! Ils ne voulaient pas quitter le pays! Des musulmans m’ont même demandé s’ils pouvaient faire leur alya »!

Un avenir prometteur

Bien que Pharmavance soit nouveau venu sur le marché israélien, les prémices d’une réussite se font sentir. Alexandre avance des chiffres prometteurs: « Notre objectif est d’ouvrir entre 5 et 10 pharmacies par an en Israël ». Pour ce faire, il peut compter sur un réservoir important de candidats français ou olim: plus de 400 personnes se sont dites intéressées par rejoindre l’aventure Pharmavance en Israël.

Et la concurrence ne les effraie pas: »Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. Nous avons notre modèle qui s’appuie sur des marques, des prix justes, un accueil et un suivi personnalisé uniques ».

Pharmavance Bne Braq- Rehov Aharonovits, 12 Bne braq

Pharmavance Rishon Letsion – Rehov Mohaliver 1, Rishon Letsion

Pharmavance Ahim Israel Talpiot – Rehov Yad Haroutsim 18 –Jérusalem

Pharmavance Center One – Rehov Yaffo 234 –Jérusalem

Avraham Azoulay