La révolution française 2? Entretien avec Boaz Bismuth

Dans cet entre-deux tours de l’élection présidentielle française qui ne laisse personne indifférent dans le monde francophone israélien, LPH a voulu apporter son éclairage. Pour ce dossier spécial, nous avons donné la parole à des analystes politiques qui vivent en Israël et qui, avec le recul nécessaire, nous livrent leurs réflexions sur ce résultat inédit.

Pour la première fois sous la Ve République, aucun des deux grands partis traditionnels ne sera présent au second tour de l’élection présidentielle. Peut-on parler de révolution française 2? Nous avons interrogé Boaz Bismuth, journaliste israélien, spécialiste des relations internationales pour Israël Hayom et spécialiste de la France.

Le P’tit Hebdo: Comment analysez-vous cette campagne présidentielle qui a mené aux résultats que l’on connait?

Boaz Bismuth: La campagne a été passionnante parce qu’elle était le reflet de notre époque avec des votes inattendus après le Brexit ou l’élection de Trump. Ainsi en a-t-il été en France avec l’élimination dès le premier tour du candidat Les Républicains et de celui du Parti Socialiste. Charles de Gaulle et François Mitterand doivent se retourner dans leur tombe! Le choix qui s’offrait aux Français était difficile, on a même cru jusqu’au dernier moment que Fillon pourrait tirer son épingle du jeu. Finalement le message des électeurs est celui du changement.

Lph: Vous étiez à Paris le 23 avril. Vous avez assisté à l’annonce des résultats de ce premier tour. Qu’avez-vous ressenti?

B.B.: Je dirais que le 23 avril s’est déroulée une histoire que l’on peut lire positivement ou négativement.

Pour le verre à moitié vide, j’ai été frappé par la différence de réaction entre 2002 et cette fois-ci. Lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé en face de Jacques Chirac au second tour, j’étais correspondant à Paris. Je me souviens très bien de cet instant, des visages fermés et des manifestations qui ont immédiatement suivi l’annonce des résultats. Quinze après, le choc aurait été que Marine Le Pen ne soit pas présente au second tour! Plus personne n’a honte de dire qu’il vote pour le Front National. Qu’un nombre conséquent de Juifs aient voté pour ce parti me dépasse! Je ne le comprends pas, je ne peux pas l’accepter. Ils oublient qui est Marine Le Pen. Dans ma carrière de journaliste, j’ai interviewé de grands ennemis d’Israël comme Assad ou Ahmadinejad mais jamais les Le Pen, père et fille. Je ne veux pas créer un lien qui leur permettrait de brouiller les lignes.

Pour le verre à moitié plein, je trouve positif qu’un grand nombre d’électeurs en France aient eu le courage de donner les clés du pouvoir à la jeune génération. C’est là que se situe le tremblement de terre: la vieille génération a été balayée par ces élections. Sauf évènement dramatique Emmanuel Macron devrait être le prochain Président français.

Lph: Vous parlez de tremblement de terre, peut-on dire qu’une révolution s’est enclenchée en France?

B.B.: Macron se présente comme le candidat antisystème, mais il est en réalité le meilleur produit que ce système ait créé! Il n’est ni gaulliste, ni socialiste, mais il est issu de l’ENA, de la banque d’affaire et des couloirs de l’Elysée et de Bercy. Donc il y a un changement, mais dans la douceur. Macron a su séduire parce qu’aux gens de droite, il s’est présenté comme le banquier, proche des entrepreneurs et aux gens de gauche, comme un homme proche des préoccupations sociales.

Lph: En Israël et même ailleurs, on compare parfois Macron à Obama. Et vous?

B.B.: Dès le début, j’ai comparé Macron à Obama. Il est comme lui, jeune, il apporte quelque chose de nouveau tout en étant un pur produit du système. Comme Obama, les électeurs lui ont fait confiance sur la base de ses promesses et de ses slogans.

La comparaison, je ne la pousserai pas plus loin. On ne peut dire aujourd’hui quel type de président sera Macron, s’il est élu. Espérons qu’il réussira mieux qu’Obama.

Lph: Vous avez récemment interviewé Donald Trump. Quelles relations pensez-vous que les deux hommes puissent avoir?

B.B.: C’est vrai que d’imaginer Macron avec Trump ou Poutine peut sembler étrange. Mais, à vrai dire les précédents locataires de l’Elysée ne se sont pas non plus distingués par leur puissance face à Obama ou Poutine.

Lph: Et vis-à-vis d’Israël?

B.B.: La France possède une tradition en matière de politique étrangère et plus particulièrement envers Israël, qui est beaucoup plus forte que n’importe quel président. Ce que nous pouvons, tout de même constater, c’est que Macron s’est prononcé au Liban contre le BDS et contre la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien.

Lph: Vous semblez vous féliciter du courage des Français d’avoir mis en tête du premier tour, un nouveau visage, jeune. Pensez-vous que les électeurs israéliens doivent s’en inspirer?

B.B.: Chaque pays a sa culture, ses habitudes. Je trouve que même si Macron a un CV plus étoffé, il ressemble à beaucoup de candidats israéliens.

En effet, nous vivons une époque dans laquelle tout change. En Israël aussi, la frontière entre la droite et la gauche devient floue sur certains sujets.

Mais notre pays n’est pas »normal ». Alors que les Français votent pour plus ou moins d’impôts, sur leur rapport à l’Europe, ou d’autres sujets de société, nous, Israéliens, votons pour notre sécurité, pour notre vie, au sens propre du terme. C’est surement pour cela que nous votons pour des personnes plus expérimentées et que nous gardons cette habitude.

Ceci étant, on observe des changements de génération dans plusieurs pays, voyons dans quelle langue sera le prochain.

Lph: Quelles sont les leçons à tirer pour les Juifs de France selon vous?

B.B.: Si le deuxième tour avait opposé Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, comme certains le craignaient, on aurait d’après des responsables communautaires que j’ai rencontrés, assisté à une recrudescence de l’alya. Ce n’est pas le cas, même si Mélenchon réalise une percée.

Les Juifs de France sont pris en étau entre la radicalisation d’une population musulmane de plus en plus nombreuse et l’antisémitisme traditionnel d’une extrême-droite qui se renforce d’élection en élection.

Macron respecte toutes les communautés religieuses et a repris à son compte la phrase de Manuel Valls: »La France sans les Juifs n’est plus la France ». Il semble donc avoir de bonnes intentions. Il ne sera pas mauvais, il est important d’être derrière lui contre le Front National.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo: Ami Shooman