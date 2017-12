Les rêves éveillés du ministre libanais des Affaires étrangères…

Après le sommet de l’Organisation de Coopération Islamique qui a officiellement reconnu la partie orientale de Jérusalem comme capitale de la « Palestine », le ministre libanais des Affaires étrangères Gebran Bassil a eu une idée originale pour contrer la déclaration du président Donald Trump: il a proposé à son gouvernement d’ouvrir une ambassade du Liban dans la partie orientale de Jérusalem, « capitale de la Palestine »!

Le ministre libanais s’en est entretenu avec Mahmoud Abbas et lui a proposé un échange de terrains à Jérusalem et à Beyrouth afin d’y installer deux ambassades. Tout heureux, le chef de l’Autorité Palestinienne lui a promis d’agir rapidement pour trouver et céder au Liban un terrain à Jérusalem. Ces deux personnes ont omis un petit détail: c’est Israël qui est souverain à Jérusalem…

Mais même au sein du gouvernement libanais, cette proposition farfelue a été accueillie avec scepticisme voire avec fraîcheur. Outre ceux qui sont bien conscients que rien ne peut se faire à Jérusalem sans l’accord d’Israël, le Hezbollah s’est dit opposé à une telle initiative que selon lui signifierait une reconnaissance de facto de la partie occidentale de Jérusalem comme capitale d’Israël! « Jérusalem est indivisible » a dit le ministre Mohamed Fneich, membre du Hezbollah, ce avec quoi on ne peut qu’être d’accord, pour une fois!!!

