Rêver et réaliser par Maître Nili Naouri

Notre peuple compte tellement de Héros ! Ifat Elkobi fait partie de ces pionniers qui se sont donnés pour mission de racheter et d’investir des maisons à Hevron, berceau de l’histoire juive. Libérer Eretz Israël, c’est ce but qu’Ifat inculque à ses 9 enfants qui la suivent dans ses péripéties. Car chaque maison investie apporte son lot de litiges juridiques et les décisions arbitraires du gouvernement de les déloger malgré la légalité irréprochable des transactions. C’est ainsi qu’il y a 11 ans, Ifat avait investi le Beth Hashalom jusqu’à leur expulsion. L’an dernier, elle était entrée au Beth Hamakhpela jusqu’à leur départ exigé par le gouvernement. Cette année, sa famille et d’autres familles exemplaires ont investi le Beth Léa, une maison proche du Caveau des Patriarches, avec vue sur la Kasbah et leur terrasse jouxtant celle de leur voisin arabe. Les conditions dans lesquelles ces pionniers vivent frôlent l’insalubrité. Lorsque la Rabbanit Levinger – qui avait investi le Beth Hadassa en 1979 avec un « commando » de femmes et d’enfants afin de forcer le gouvernement à octroyer les bâtiments désaffectés au retour des Juifs à Hevron même – leur a rendu visite à Yom Haatasmaout comme des centaines d’autres Juifs, Ifat lui a demandé si elle avait rêvé un jour que cette rue serait remplie de Juifs et qu’on s’y sentirait propriétaires. La rabbanit lui a rétorqué qu’elle en était convaincue. Et Ifat de lui répondre : « vous nous avez appris que l’on pouvait supporter de vivre dans des conditions difficiles, de supporter les rats, le manque d’hygiène etc. Nous avons été de bonnes élèves et nous endurons. Mais il faut que vous nous appreniez aussi à rêver. Car lorsque l’on rêve, les choses s’accomplissent ». Herzl l’avait déjà établi: « si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve» ! Nous, Peuple juif, nous avons rêvé durant 2000 ans que l’an prochain nous serons à Jérusalem et le rêve s’est accompli. Aujourd’hui nous devons rêver que sur chaque maison à Hevron flotte le drapeau d’Israël, nous devons rêver de la souveraineté exclusive du Peuple juif sur l’intégralité de notre Terre, nous devons rêver à la reconstruction de notre Temple. Rêvons et nous réaliserons ! Et pour rêver en grand, venez prendre inspiration auprès de ces pionniers, ces véritables héros. Au Yom Hevron, le 14 août, notre défilé des drapeaux fera une halte devant le Beth Léa et nous fêterons avec Ifat le rêve du retour du peuple juif à Hevron, devenu réalité !

Me Nili Naouri- coordinatrice Israel is Forever