Révélations saoudiennes sur l’élimination de Mustapha Badr a-Din

La chaîne Al-Arabiya apporte un éclairage tout à fait nouveau sur l’élimination en mai 2016 de Mustapha Badr a-Din, l’un des plus hauts responsables du Hezbollah. Cette élimination avait été attribuée par le Hezbollah aux rebelles syriens, or, rapporte Al-Arabiya qui a mené une enquête, il s’avèrerait qu’il ait été la victime d’un complot ourdi par l’Iran et le Hezbollah eux-mêmes!

L’attentat avait été perpétré près de l’aéroport de Damas, juste après une rencontre entre Badr a-Din et le général Qassem Suleimani, commandant de la Force Al-Quds iranienne, qui aurait été l’organisateur de cette élimination.

La raison apportée par la chaîne saoudienne est que Mustapha Badr a-Din, chef des opérations du Hezbollah, était opposé au rôle joué par l’Iran en Syrie et le faisait savoir.

Photo Twitter