Révélations: Barack Obama a secrètement autorisé l’Iran à fabriquer des missiles balistiques!

Le site Memri rapporte que des officiels iraniens ont confirmé que l’ancien président américain a autorisé le régime iranien à produire des missiles balistiques à condition qu’ils ne puissent atteindre les Etats-Unis et l’Europe. Depuis des décennies, la rhétorique belliqueuse des dirigeants iraniens vise essentiellement Israël, les Etats-Unis et l’Europe occidentale, et les programmes balistiques iraniens étaient développés en conséquence, c’est-à-dire de longue et très longue portée.

Lors des âpres négociations entre les grandes puissances et l’Iran, sous la houlette des Etats-Unis de Barack Obama, un accord non-écrit concédé par les Etats-Unis autorise l’Iran à poursuivre son programme de missiles balistiques jusqu’à une portée de 2000 km. Ce qui signifie clairement que Barack Obama a voulu protéger les Etats-Unis et l’Europe mais laisser Israël à portée des missiles iraniens.

Selon des experts, les travaux de recherches sur les missiles à très longue portée auraient cessé dans les années 2013-2014, années où se déroulaient les pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Seuls les missiles pouvant atteindre un rayon de 2.000 km ont continué à être produits.

Le commandant en chef des Gardiens de la Révolution Ali Jafari avait présenté cela comme une décision souveraine de l’ayatollah Khamenei, mais il s’avère qu’il s’agissait d’une concession iranienne à Barack Obama, qui maintenait toutefois présente la menace pour Israël.

L’Administration Obama avait naturellement tout fait pour que cet accord tacite soit gardé secret afin de ne pas prêter le flanc à la critique des Israéliens et de la communauté juive américaine.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90