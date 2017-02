Réunion antisioniste à la Knesset

La ruse et la sournoiserie des députés arabes à la Knesset ne connaîssent pas de limites. A quelques heures de la rencontre Trump-Netanyahou, la Liste arabe unifiée a organisé une réunion à la Knesset sous le signe de « Cinquante ans d’occupation israélienne ». A cette réunion ont été conviés des ambassadeurs étrangers, parmi eux l’ambassadeur de l’Union européenne en Israël, Lars Faboorg-Andersen.

Au cours de la rencontre, un message enregistré par Muhamad Al-Madani, de l’Autorité Palestinienne, a été diffusé, dans lequel il appelle « à la paix et à la création de deux Etats ». Il faut rappeler que Muhamad Al-Madani est responsable des relations avec la société israélienne au sein de l’AP, et c’est à ce titre qu’il est interdit d’entrée en Israël depuis quelques mois pour avoir profité de ses séjours en Israël pour tenter d’organiser des mouvements subversifs au sein de la population arabe israélienne.

Durant son intervention, Muhmad Al-Madani s’est demandé « si huit millions d’Israéliens vont continuer encore longtemps à être les otages d’une poignée d’extrémistes qui ne voient de futur que dans le fait de se vautrer dans le sang arabe et israélien? »!!!!

Cette réunion, programmée juste avant la rencontre Trump-Netanyahou à Washington avait pour but de mobiliser les diplomates étrangers contre les gouvernements israélien et américain et présenter l’Autorité Palestinienne comme avide de paix et de concorde. Sans sourire, Al-Madani a répété à l’intention des ambassadeurs que « l’Autorité Palestinienne ne cesse de tendre la main pour la paix des braves telles que Itshak Rabin et Yasser Arafat l’avaient engagée ». « Nous cherchons encore jusqu’à ce jour un partenaire israélien, sérieux et authentique qui marchera avec nous en vue d’une solution à deux Etats selon les résolutions de l’ONU, y compris la dernière, la 2334 ».

Et avec un toupet sans nom, il a repris les paroles d’un chant israélien connu: « Nous n’avons pas d’autre pays…. »

