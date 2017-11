Retour de flammes pour les activistes de ‘Ma’hsom Watch’

L’organisation féminine pro-palestinienne ‘Ma’hsom Watch’ passe son temps à se rendre aux barrages militaires et check points pour filmer les soldats en train d’effectuer leur travail de sécurité et tenter de déceler la moindre erreur qui pourrait porter atteinte à l’image de Tsahal. La plupart du temps, ces femmes se livrent à des provocations et gênent les soldats ou gardes-frontières dans leur mission au risque de faciliter l’intrusion de terroristes. ‘Ma’hsom Watch’ milite activement pour la suppression des tous les barrages militaires et l’on n’ose imaginer ce qui se passerait si c’était le cas.

Exemple tragique de la méchanceté de ces femmes, le 26 septembre dernier elles s’étaient rendues à l’entrée du village de Har Adar et s’étaient mises à insulter copieusement l’un des gardes-frontières qui leur intimait de quitter les lieux afin de pouvoir faire son travail de surveillance. Quelques minutes plus tard, un terroriste arrivait sur les lieux et tuait deux personnes à l’arme automatique, dont le sergent-chef Solomon Gevaria hy »d, insulté quelques instants auparavant par ces femmes. Il n’est pas exclu que la concentration du malheureux garde-frontières ait été alterée par l’altercation qui avait eu lieu quelques instants auparavant.

Mais les activistes de ‘Ma’hsom Watch’ vont désormais subir ce qu’elles font subir aux autres. Une nouvelle organisation de droite, ‘Tsionut be-Ne’hishut’ (Sionisme déterminé) s’est donné pour objectif de lutter contre cette pathologie sur le plan juridique mais aussi sur le terrain. Cette organisation, créée durant le procès d’El-Or Azaria, s’est déjà adressée au ministre de la Défense Avigdor Lieberman afin qu’il ordonne l’interdiction à ces femmes de s’approcher des barrages militaires.

Afin de confondre ‘Ma’hsom Watch’, des militants de cette organisation se rendent désormais sur place et filment ces femmes pour montrer à quel point elles gênent les forces de sécurité dans leur travail et se livrent à des provocations afin de diffuser des films tendancieux sur les réseaux sociaux. Les militants de ‘Tsionut be-Ne’hishut’ ont constaté qu’à chaque endroit où agissent des femmes de ‘Ma’hsom Watch’, le niveau de vigilance des soldats est en baisse avec les risques que cela entraîne.

Cette nouvelle organisation a déjà plus de quarante-mille personnes qui suivent sa page Facebook et souhaite que son action entraîne une prise de responsabilité de ces femmes sur ce qu’elles font peser sur la sécurité des citoyens. L’un des responsables de ‘Tsionut be-Ne’hishut’ a d’ailleurs précisé que certaines activistes de ‘Ma’hson Watch’ ont déjà payé un prix personnel pour leur action subversive.

‘Tsionut be-Ne’hishut’ agit également à la Knesset. Ran Carmi-Buzaglo, l’un des responsables de l’organisation, indique qu’il est en contact avec des députés, par exemple Nava Boker (Likoud), afin d’élaborer un texte de loi interdisant aux femmes de ‘Ma’hsom Watch’ ainsi qu’à d’autres ONG pro-palestiniennes d’approcher les barrages et check-points militaires sous peine d’être arrêtées et poursuivies en justice pour « obstruction à agent de service public dans le cadre de son travail » ou « outrage à agent de service public ». Il rappelle qu’il est interdit par la loi de filmer des soldats en activité et de diffuser les images sur les réseaux sociaux, ce que font sans cesse les femmes de ‘Ma’hsom Watch’ sans être aucunement inquiétées.

Interrogée sur ce nouveau développement, Reaya Yaron, porte-parole de ‘Ma’hsom Watch’ n’a pas souhaité réagir.

Vidéo:

Photo Illustration