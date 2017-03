Restitution de dépouilles: colère des familles Goldin et Shaoul

Les familles des deux soldats disparus Hadar Goldin hy’d et Oron Shaoul hy’d sont en colère. Et on les comprend. En violation à ses engagements, le gouvernement a autorisé vendredi la restitution des dépouilles de deux terroristes du Hamas.

La politique adoptée par le gouvernement était de restituer les dépouilles de terroristes du Fatah ou d’autres factions, mais pas de ceux du Hamas afin d’exercer des pressions sur l’organisation terroriste.

Là-aussi le gouvernement a cédé, et là-aussi, le ministre de la Défense a manqué à sa parole ainsi qu’aux déclarations tapageuses qu’il faisait du temps où il était dans l’opposition.

La réaction de la famille Goldin ne s’est pas fait attendre: « Au lieu d’être ferme et agressif avec le Hamas, le gouvernement israélien manifeste une nouvelle fois une faiblesse terrible et capitule devant chaque exigence. Nous sommes tristes de constater que ce gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou cède tous les atouts qu’il a dans sa main pour faire revenir nos fils. Nous continuerons à exiger du gouvernement d’exercer toutes les pressions possibles sur le Hamas et de faire avancer les pourparlers en vue de la restitution de Hadar et d’Oron au lieu de faire entrer chaque jour des tonnes de marchandises à Gaza et de restituer les dépouilles de terroristes « .

Il y a quelques mois, lors d’une séance du cabinet restreint, le ministre de la Défense avait exprimé son opposition à la restitution de dépouilles de terroristes du Hamas, contrairement à Tsahal qui y est favorable « afin de ne pas provoquer de tensions supplémentaires ».

« Une parole est une parole », affirme le slogan de campagne d’Avigdor Lieberman…

Vidéo:



Photo Familles