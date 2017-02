Un restaurant juif vandalisé à Windsor

Des vidéos de surveillance montrent une personne jetant une pierre de la taille d’un melon dans la vitrine du restaurant Mazal Tov Kosher Cuisine situé sur l’avenue Ouellette vers 3 h du matin vendredi, selon le rabbin Sholom Galperin.

« Vous pouvez voir quelqu’un s’approcher à pied avec une pierre dans les mains qu’il tente de cacher puis la jette violemment sur la vitrine », raconte-t-il. « Il n’y avait personne d’autre, il n’y avait pas de bagarre ».

Sholom Galprin dit qu’il n’y a pas de raison pour un tel geste, mais suspecte un acte de « haine ».

« La propriétaire du restaurant a été secouée lorsqu’elle a découvert les dégâts », dit-il. « Elle est la personne la plus sympathique qui soit. Elle rend service à tout le monde et tout à coup, elle arrive et trouve des débris de verre sur le sol ».

La police de Windsor enquête sur cet incident.

ici.radio-canada.ca