Réserves du gouvernement britannique sur le discours de Kerry  

Le gouvernement britannique, dirigé par Theresa May, a émis des réserves sur le discours du secrétaire d’Etat américain sortant John Kerry, si bien accueilli par l’Union européenne. Son porte-parole a déclaré : « Nous ne pensons pas que pour parvenir à une paix négociée, il faille se concentrer sur une seule question, qui est dans ce cas précis la construction dans les ‘colonies’, alors que le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens est bien plus complexe ». Il a ajouté : « Nous ne croyons pas non plus qu’il convient d’attaquer la composition du gouvernement d’un pays allié, élu démocratiquement. Notre gouvernement estime que les négociations ne réussiront que lorsqu’elles seront effectuées entre les deux partis, soutenus par la communauté internationale ».