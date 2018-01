Représailles de Tsahal après les tirs de mercredi soir

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des appareils de Tsahal ont visé une « cible centrale du Hamas » selon les termes du porte-parole de l’armée. Il s’agissait d’une opération de représailles après le tir d’une roquette mercredi soir en direction du territoire israélien. La roquette s’est abattue dans une zone inhabitée de la région Eshkol.

Bien que l’objectif visé semblait être plus important que ceux des dernières semaines, le porte-parole de Tsahal a publié un communiqué habituel donnant l’impression que l’inititiative reste toujours dans les mains des organisations terroristes: « Tsahal emploiera tous les moyens à sa disposition, sur terre et sous terre pour faire échouer toute tentative d’attentat contre les citoyens d’Israël. Nous sommes prêts à parer à toute éventualité et nous agirons contre toute tentative de violer la souveraineté d’Israël ».

Mais pour le moment, les roquettes s’abattent au compte-gouttes sans qu’une véritable parade efficace ne soit mis en place. Au mois de décembre, pas moins de 22 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, dont quatre ont atteint des zones habitées.

