La réponse sioniste de Binyamin Netanyahou à la décision de l’Unesco

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a non seulement réagi verbalement au vote de la résolution de l’Unesco sur Hevron, mais il également a pris une décision sioniste. Il a annoncé qu’Israël va réduire d’un million de dollars supplémentaires sa contribution annuelle à l’Unesco, et que ce montant servira à la création d’un Musée du patrimoine juif à Hevron. « La réponse aux mensonges de l’Unesco est dire la vérité. Et la vérité et que le peuple juif a ses racines profondes dans cette ville », a notamment dit le Premier ministre.

Israël avait déjà réduit sa contribution annuelle à cette organisation après le vote sur l’adhésion de la « Palestine » et après la résolution sur Jérusalem.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90