Réponse cinglante du chef du Hamas aux exigences américaines

Jeudi après-midi, c’était l’un des portes-paroles du Hamas à Gaza qui répondait avec mépris aux exigences émises par Jason Greenblatt envers le Hamas. Mais en fin d’après-midi, la réponse sans appel est venue du chef du Hamas à Gaza Yahia Sinwar lui-même. Ce dernier n’a pas fait dans le détail et a répondu à la fois aux Israéliens et aux Américains.

Dans le cadre d’une rencontre avec des jeunes à Gaza, il a déclaré: « La question d’une reconnaissance d’Israël a disparu de l’ordre du jour. Elle a été remplacée par la question suivante: ‘Quand pourrons nous rayer Israël de la carte?' ». Il a également averti que le Hamas n’acceptera jamais de rendre les armes et qu’il n’est pas une organisation terroriste mais « un mouvement rebelle qui lutte au nom du peuple ». Et concernant les négociations sur la restitution des dépouilles des deux soldats israéliens il a encore augmenté le enchères en exigeant que Marwan Barghouti et Ahmad Saadat devront faire partie des détenus libérés.

On ne saurait être plus clair. Ces propos démontrent en tout cas que dans le processus de ‘réconciliation’ entre Fatah et Hamas, c’est ce dernier qui à la haute main et qui n’a cédé en rien concernant le terrorisme et la politique à adopter envers Israël.

Photo Illustration