Réouverture de l’autoroute Jérusalem-Tel Aviv

L’autoroute numéro un entre Mevasset Sion et Jérusalem a été rouverte à la circulation vendredi matin, à 10 heures, après avoir été fermée depuis jeudi soir 22 heures pour permettre d’achever les travaux et de déblayer la voie. Les automobilistes ont donc pu inaugurer le tunnel Harel et le viaduc de Motsa qui permettent de réduire de façon significative la durée du trajet entre le centre du pays et la capitale d’Israël. Ces changements bénéfiques sont dus notamment à l’annulation de la route montant vers le Castel et du tournant dangereux de Motsa.