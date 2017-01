Reouven Rivlin reçoit le président du Sénat français

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a reçu mardi dans sa résidence le président du Sénat français Gérard Larcher (Les Républicains). Leur entretien a bien-entendu porté sur les derniers développements diplomatiques et sur le rôle que veut jouer la France dans la « solution » du conflit israélo-palestinien. Le président israélien a notamment dit à son invité: « Nous apprécions vos efforts en vue de trouver une solution à ce conflit mais nous sommes obligés de vous dire qu’il n’y a pas de raccourcis possibles au Proche-Orient. La solution de ce conflit nécessite deux choses: la confiance entre les parties et des pourparlers directs. Sans cela, il n’y aura aucune chance de réussite ».

Et dans le cadre de cette « confiance » à instaurer, le président israélien a dit à Gérard Larcher que la récente résolution anti-israélienne adoptée par le Conseil de sécurité – avec la voix de la France – va dans le sens totalement inverse.

Gérard Larcher a remercié Reouven Rivlin pour son accueil et pour lui avoir fourni des explications plus précises sur la situation dans la région. Il lui a rappelé sa visite réussie en France lorsqu’il était encore président de la Knesset et s’est réjoui d’être en Israël, douze ans après la dernière visite d’un président du Sénat. « Je suis venu en Israël délivrer un message d’amitié et dire que même s’il y a des divergences de vues entre les deux pays, la poursuite du dialogue est nécessaire », a notamment dit le président du Sénat. Il a également indiqué que le rôle de la France et de la communauté internationale est justement de créer les condition pour une relance du dialogue bilatéral entre Israël et l’Autorité Palestinienne.

Photo Wikipedia