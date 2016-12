Reouven Rivlin fête Hanouca à Beit-El

Comme il l’avait annoncé après le vote du Conseil de sécurité, le président de l’Etat Reouven Rivlin est allé allumer la troisième bougie de Hanouca à Beit-El (Binyamin).

Lors de son intervention dans les locaux du nouveau Beit Midrash, il a rappelé que c’est la troisième fois qu’il participe à l’allumage des lumières de Hanouca à Beit-El. Parlant de l’endroit où il se trouvait, il a déclaré: « Ici, à Beit-El, nous nous relions de la manière la plus profonde qui soit à nos racines, à notre patriarche Jacob, au roi Saül mais aussi aux Maccabim (…) C’est notre histoire, c’est notre pays, c’est la terre que nos ancêtres ont travaillée et pour laquelle ils se sont battus. Et voilà qu’aujourd’hui, plus de deux mille ans après Juda Maccabi, notre drapeau est à nouveau hissé à Beit-El. Nous remercions pour les miracles et les prodiges… ».

Le président de l’Etat a rendu un hommage appuyé au rav Zalman Melamed « qui dirige sa yeshiva avec sagesse et intelligence » ainsi qu’à son épouse la rabbanit Shoulamit Melamed « qui a révolutionné le monde des médias sionistes-religieux en créant Aroutz 7 ». Reouven Rivlin a félicité la population de Beit-El et de toute la Judée-Samarie pour « son idéal et sa vaillance personnelle autant que collective, pour sa solidité physique autant que spirituelle ». Il a rappelé que la population juive de Judée-Samarie « marche au-devant du camp » et subit de plein fouet les attentats, la déligitimation et les campagnes de boycott.

Faisant allusion au vote de l’ONU, le président de l’Etat rappelé les Maccabim « un petit nombre contre un grand nombre », et souligné que comme à l’époque, Israël se mesure actuellement « aux ténèbres face auxquels il doit faire briller sa lumière ».

« Nous continuerons à lutter pour notre existence et pour notre lien au pays tout entier, nous lutterons mais sans avoir peur, avec persévérance, détermination et foi, pour vaincre tous les obstacles », a-t-il notamment dit dans sa conclusion.

