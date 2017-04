Reouven Rivlin condamne l’attentat de Jérusalem

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a réagi à l’attentat du tramway de Jérusalem: « L’annonce de la mort tragique de cette étudiante britannique nous emplit d’une profonde tristesse. Nos pensées vont vers sa famille et nous prions pour la guérison des blessés. Cette semaine, des dizaines de milliers de personnes sont venues à notre Jérusalem éternelle à l’occasion de la fête de Pessah’ et des Pâques chrétiennes. Les forces de police sont sur le pied de guerre pour assurer la sécurité des citoyens, des touristes et de pèlerins. Nous poursuivrons ainsi et personne ne nous vaincra ni ne détruira notre vie ici ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90