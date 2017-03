Reouven Rivlin a reçu des « femmes ligotées » (agounot)

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a reçu lundi dans sa résidence des femmes « agounot » (auxquelles le mari refuse le divorce) ainsi que des représentants d’organisations qui défendent leurs droits. Parmi elles « Yad La-Isha », association qui fait partie des Institutions Or Torah Stone du rav Shlomo Riskin d’Efrat. Cette rencontre se déroulait à l’approche de la journée de la Femme Agouna qui a lieu chaque année le jour du Jeûne d’Esther.

Le président a écouté avec attention et émotion les récits de ces femmes et notamment leur ‘parcours du combattant’ pour tenter d’obtenir le divorce (guett) de leur mari. Cette situation se prolonge parfois durant des années, laissant la femme dans un statut hybride l’empêchant de refaire sa vie. Reouven Rivlin a révélé à ces femmes que le problème de cette souffrance l’accompagne depuis toujours. Il a noté avec satisfactions les tentatives de certains rabbanim de trouver des solutions halakhiques et a proposé son aide en cas de besoin.

Le rav Shlomo Riskin a souligné que les solutions au problème des femmes agounot se trouvent déjà dans le Talmud mais a regretté que la plupart des juges rabbiniques (dayanim) de notre époque ne les utilisent pas. Il a précisé qu’ensemble avec d’autres autorités rabbiniques, il essaie d’influencer dans ce domaine afin de trouver des solutions dans le cadre de la halakha et de la tradition juive afin de mettre fin à la souffrance de ces femmes qui vivent entre deux mondes.

L’association Yad La-Isha, qui vient en aide à des milliers de femmes est composée d’avocats, d’assistantes sociales et de médiatrices rabbiniques. Sa directrice-générale Penina Omer a dit au président Rivlin que chaque femme agouna a une histoire qui fait frémir mais que chaque cas qui se résout « sonne comme une véritable délivrance ». Elle a indiqué que son association poursuit un travail intense pour faire prendre conscience à la population de ce douloureux problème, car c’est cette prise de conscience qui fera peser des pressions de plus en plus lourdes sur les maris récalcitrants.

