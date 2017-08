Rentrée scolaire, sortie d’argent?

Ca y est, les vacances sont finies, et c’est déjà la rentrée scolaire. En général, rentrée scolaire veut dire sortie d’argent. Eh oui, il y a toujours tellement de choses à acheter. Livres, fournitures… Mais il existe des trucs pour dépenser moins.

Livres scolaires

Dans l’école où est scolarisé votre enfant, il existe peut-être le projet « Ashalat sifré limoud », c’est à dire « Prêt de livres scolaires ». Il vous permet d’emprunter les livres scolaires de l’année pour une somme de 280 sh en primaire, et de 320 sh pour le collège et le lycée. Mais cela vaut-il vraiment le coup? Cela peut être intéressant s’il s’agit de votre premier enfant. Mais si ce n’est pas le cas, vous avez peut-être une grande partie des livres chez vous car ils ont appartenu à un autre de vos enfants. S’il vous en manque quelques-uns, vous pourrez les acheter d’occasion. De plus, vous pouvez vous faire prêter les livres d’enfants scolarisés l’année précédente dans votre école. Ainsi, si votre enfant entre en kita vav, vous contactez les parents d’un enfant qui vient de finir la kita vav et vous récupérez ses livres. Personnellement, j’ai mis au point un système similaire avec une amie et ça marche très bien. Il y a aussi les “gmahim” ou les foires aux livres organisées par les écoles et où on peut acheter les livres à des prix dérisoires. Renseignez-vous!

Bien sûr, dans les petites classes, on nous demande souvent d’acheter des manuels scolaires que les enfants doivent remplir. Le souci, c’est qu’il faut les acheter neufs. La parade, c’est que souvent, ils les utilisent à peine et on peut alors gommer ce qui a été écrit au crayon et les réutiliser pour les enfants suivants.

Parfois, on nous demande d’acheter la nouvelle édition d’un livre ce qui veut dire que l’on ne peut pas l’acheter d’occasion ou encore utiliser celui de l’année dernière. Quand cela arrive, je demande à la prof si elle est d’accord qu’on reste avec l’ancienne édition. Très souvent, elle est d’accord, car elle aussi ne comprend pas pourquoi il faut changer d’édition…

Fournitures scolaires

Je me rappelle avoir rencontré une maman qui m’avait raconté qu’elle achetait un nouveau cartable à son fils chaque année! Bon, c’est un cas extrême, mais on peut rester avec le même sac pendant des années, s’il est de bonne qualité.

En ce qui concerne les cahiers, nous avons tous chez nous, des cahiers à peine entamés, et avouez que ce serait dommage de les jeter et d’en racheter d’autres alors qu’on peut facilement enlever les quelques pages déjà utilisées tout simplement.

Et on peut bien sûr, recycler aussi toutes les fournitures scolaires de l’année dernière. Alors, évidemment, on peut acheter un petit quelque chose sympa qui sera nouveau et qui fera plaisir aux enfants. Un stylo multi-fonctions ou une gomme sympa qui leur donnera envie d’écrire. Mais ça ne devrait pas coûter une fortune.

Bref, il est important de bien gérer le budget “rentrée scolaire”, car les vacances (et leurs dépenses) sont terminées, mais les hagim (et les dépenses qui vont avec) pointent le bout de leur nez. Mais ça, c’est une autre histoire…

Valérie Halfon

Auteur de Slow shopping thérapie. Consommez moins, vous irez mieux. Paru aux éditions Albin Michel. (2017)