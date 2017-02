Renforcement des liens commerciaux militaires entre Israël et le Vietnam

Le président des Industries militaires israéliennes, Itshak Aharonovitz était en visite au Vietnam. Il a notamment été reçu par le président Tran Dai Quang. Ce dernier a remercié son invité pour la coopération qui se développe entre les deux pays, notamment sur le plan militaire. Il a souhaité renforcer les liens entre les deux pays sur le plan des technologies et de la recherche dans divers domaines. « Jérusalem est aujourd’hui devenue une grande partenaire de Hanoï » a dit le président vietnamien.

L’ancien ministre israélien de la Sécurité intérieure s’est également félicité des liens de plus en plus étroits entre les deux pays, et a lui-aussi souligné les aspects militaires: « Les systèmes d’armement très sophistiqués développés par les industries militaires israéliennes correspondent à la technologie dont a besoin de la défense vietnamienne ».

Israël livre notamment à l’armée vietnamienne des obus de tanks, des batteries d’artillerie ainsi que des missiles de moyenne portée.

En 2015, lors de la visite au Vietnam de la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotoveli, un accord-cadre avait été signé entre les deux pays portant sur l’élargissement des fournitures de technologies et de systèmes d’armement israéliens au Vietnam.

Photo Wikipedia