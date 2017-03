Rencontre Trump-Poutine : c’est pour quand ?

Le président des Etats-Unis Donald Trump a indiqué à maintes reprises, pendant sa campagne électorale, qu’il souhaitait un réchauffement des relations entre les Etats-Unis et la Russie. Malgré ces bonnes intentions, rien n’a été fait dans ce sens jusqu’à présent et c’est doute lié notamment aux informations qui ont été publiées, parlant d’ingérence des Russes dans les élections américaines.

A présent, la situation semble s’être quelque peu apaisée et le président russe Vladimir Poutine a dit clairement, lors d’un forum de l’Arctique organisé à Arkhangelsk, dans le Nord de la Russie, qu’il serait ‘heureux’ de rencontrer Trump au sommet du Conseil de l’Arctique, prévu au mois de mai à Helsinki.

Le Président finlandais Sauli Niinisto, dont le pays doit prendre la présidence tournante de ce Conseil, a indiqué qu’il serait honoré d’accueillir une telle réunion.

Mais une autre option est envisagée si celle-ci ne s’arrange pas : les deux hommes pourraient se retrouver à la prochaine conférence du G-20, réunissant les grands pays industrialisés de la planète.

Poutine a rappelé qu’il soutenait le président Trump dans sa lutte contre le terrorisme et a indiqué qu’il coopérerait dans ce dossier avec le Pentagone et la CIA. Et d’ajouter qu’il était prêt à travailler avec la nouvelle administration américaine pour combattre Daech en Syrie.

Plus tôt cette année, la Slovénie avait proposé d’accueillir Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais le président russe avait décliné l’invitation en affirmant que cela dépendait de Washington. Il faisait allusion sans doute aux sanctions imposées à la Russie par les nations occidentales en raison de son annexion de la Crimée et de son rôle dans la crise en Ukraine.