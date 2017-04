Rencontre Trump-Abbas dans quelques semaines

La date de la rencontre entre le président des Etats-Unis Donald Trump et le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas vient d’être annoncée officiellement. Abbas sera reçu à la Maison Blanche le 3 mai prochain. Une semaine plus tôt, une délégation palestinienne s’envolera pour Washington afin de préparer cet entretien qui fait suite à une série de rencontres avec plusieurs dirigeants d’Etats du Proche-Orient dont le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II.