Rencontre Poutine-Netanyahou à Moscou

Le président russe Vladmir Poutine a reçu le Premier ministre israélien Binyamin Netaynahou. Au début de leur entretien, Binyamin Netanyahou a déclaré que cette nouvelle rencontre illustrait une vraie amitié entre les deux pays et les liens puissants qui les relient sur les plans économique, technologique et culturel. Il a aussi rappelé qu’Israël et la Russie combattent côte à côte contre le terrorisme islamique. Le Premier ministre a salué « l’importante contribution de la Russie dans la lutte contre Daech et Al-Qaïda, mais il a toutefois voulu rappeler l’une des divergences qui persistent entre Jérusalem et Moscou: « Le terrorisme sunnite ne doit pas être remplacé par le terrorisme chiite dont l’Iran est le commanditaire ». Il a souligné les multiples provocations de Téhéran ainsi que les appels répétés à la destruction de l’Etat d’Israël. « Il s’agit d’une menace pour le monde entier et pas seulement pour Israël », a rajouté Binyamin Netanyahou.

A son tour, le président Poutine a fait l’éloge des liens entre la Russie et Israël: « J’ai du plaisir à souligner que nous avons de relations de proximité et de confiance mutuelle ». Il a rappelé les visites et conversations téléphoniques régulières entre lui et Binyamin Netanyahou, l’étroite coopération entre des ministères israéliens et russes et a même adressé un « Hag Pourim Sameah' » à la délégation israélienne!

Les deux dirigeants ont ensuite eu un entretien privé.

Selon un journal qui possède des sources fiables au Kremlin, le Premier ministre israélien est arrivé à Moscou porteur d’un message des pays du Golfe et en tout premier de l’Arabie saoudite, concernant le danger iranien. Selon le journal, Binyamin Netanyahou veut convaincre Vladimir Poutin que l’axe Moscou-Téhéran porte atteinte à des acteurs importants du Proche-Orient et pourrait à terme être dommageable pour la Russie elle-même. C’est aussi ce qu’avait dit Itshak Herzog au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de sa visite à Moscou il y a quelques jours.

Vidéo:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/868/466.html

Photo Ambassade d’Israël à Moscou