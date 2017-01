Rencontre Netanyahou-Trump: la date a été fixée

Les choses avancent vite depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump. Le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer a annoncé lundi qu’une date a été trouvée pour la rencontre à Washington entre Donald Trump et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Cette rencontre aura lieu le mercredi 15 février prochain.

Dès son élection, Donald Trump avait annoncé qu’il souhaitera rencontrer au plus tôt le Premier ministre israélien afin de remettre les relations israélo-américaines sur les rails après huit ans de parenthèse. Après le vote anti-israélien au Conseil de sécurité « grâce » à l’abstention américaine, Donald Trump avait publié un twitt dénonçant l’attitude de Barack Obama, rajoutant: « Patience Israël! Le 20 janvier approche et tout va changer! ». Donald Trump a toujours affirmé qu’il compte entretenir des liens de grande amitié et de respect envers Israël, son gouvernement et son Premier ministre.

De nombreux sujets seront abordés entre les deux dirigeants, notamment le transfert de l’ambassade, la question iranienne, le conflit israélo-palestinien, la coopération dans la lutte contre le terrorisme musulman ou la situation en Syrie.

