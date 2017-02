Rencontre Netanyahou-May à Londres

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou se rendra à Londres la semaine prochaine pour des entretiens avec son homologue britannique Theresa May. Ce rendez-vous a été confirmé par les deux gouvernements.

Le cabinet de Netanyahou a indiqué que le Premier ministre s’envolerait pour Londres dimanche et serait reçu dès lundi matin par Theresa May avant de rentrer plus tard dans la journée en Israël. Netanyahou a précisé que les discussions porteraient notamment sur l’Iran.

Un porte-parole de Theresa May a fait savoir de son côté que ‘les deux dirigeants aborderaient un certain nombre de sujets liés à la sécurité et aux questions internationales, y compris le processus de paix au Proche-Orient’.