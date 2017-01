Rencontre Netanyahou-Giuliani à Jérusalem

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu jeudi Rudolph Giuliani, devenu l’un des proches conseillers du nouveau président Donald Trump. L’ancien maire de New York, très fervent ami d’Israël, était porteur d’un message de Donald Trump en vue de la prochaine visite du Premier ministre à la Maison-Blanche. Le président américain a déjà fait savoir qu’il était sur la même ligne que le Premier ministre israélien et qu’il pense que seules des négociations directes entre Israël et l’Autorité Palestinienne – et non des conférences internationales – pourront éventuellement mener vers un accord. Il a également déclaré que « les Etats-Unis se tiendront étroitement aux côtés d’Israël dans cet objectif ».

Photo Moshé Milner / GPO / Flash 90