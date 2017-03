Rencontre Naftali Benett-Jason Greenblatt à New York

Le ministre de l’Education Naftali Benett est à New York pour assister à la conférence de l’AIPAC et en profiter pour s’entretenir avec des personnalités politiques ou des journalistes. Il a notamment eu un entretien avec l’émissaire du président Donald Trump pour les négociations israélo-palestineinennes Jason Greenblatt, qui a récemment achevé une tournée au Proche-Orient. L’entretien a duré plus d’une heure. Jason Greenblatt a indiqué plus tard que la conversation a essentiellement tourné autour de l’amélioration des conditions économiques des habitants arabes de Judée-Samarie ainsi que sur la vision de Naftali Benett sur le conflit et les solutions possibles.

Photo Illustration