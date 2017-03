Rencontre Lieberman-Tillerson

Dans le cadre de sa visite officielle aux Etats-Unis le ministre israélien de la Défense a été reçu à Washington par le secrétaire d’Etat Rex Tillerson. Lors de leur entretien, qui a été très amical, Avigdor Lieberman a demandé à Rex Tillerson de revoir totalement la politique américaine envers les institutions internationales telles que l’UNRWA et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Il a souligné que ces deux organismes ne remplissent absolument pas la mission qui leur est confiée. Il a par exemple rappelé que plus de 60% des résolutions du Conseil des droits de l’homme concernent Israël et de manière particulièrement injuste. Ainsi, il a demandé au secrétaire d’Etat d’envisager le retrait des Etats-Unis de ce conseil ou de réduire son importante aide financière.

Sur la question israélo-palestinienne, le ministre de la Défense a indiqué à Rex Tillerson que les localités juives de Judée-Samarie ne sont aucunement un obstacle à la paix mais sont utilisées comme prétexte par des pays ou des institutions internationales pour inciter contre Israël. « L’incitation à la haine et à la violence proviennent de l’Autorité Palestinienne et non des localités juives » a souligné Avigdor Lieberman.

Les entretiens ont également porté sur la situation en Syrie, au Liban et bien évidemment l’Iran qui ne cesse provoquer les Etats-Unis.

Le ministre de la Défense a remercié Rex Tillerson pour l’accueil chaleureux et pour l’étroite coopération stratégique entre les deux pays.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense