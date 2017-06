Rencontre Edelstein-Lavrov

Dans le cadre de sa visite hautement symbolique à Moscou, le président de la Knesset Yoel (Yuli) Edelstein a été reçu jeudi par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. L’entretien a été chaleureux – il n’y a pas eu besoin d’interprète – et il a essentiellement porté sur la situation au Proche-Orient.

Le président de la Knesset a fait part de l’inquiétude israélienne quant à une présence iranienne de plus en plus visible en Syrie et notamment près des zones frontalières avec Israël. Il a averti Moscou qu’Israël ne permettra pas que ses citoyens soient menacés depuis la Syrie par des tirs sporadiques ni que l’Iran s’installe à sa frontière. Yuli Edelstein a également demandé l’aide de la Russie pour la restitution par le Hamas des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d. Il a donné au ministre une brochure contenant les photos des soldats et leur histoire.

Enfin, Yuli Edelstein a évoqué les tensions actuelles entre Washington et Moscou et a demandé à Sergueï Lavrov de tout faire pour baisser la tension entre les deux grandes puissances: « Les bonnes relations entre Washington et Moscou sont indispensables pour la paix dans le monde et en particulier pour le Proche-Orient et Israël », a indiqué le visiteur israélien.

La visite de Yuli Edelstein en Russie marquait les 30 ans de sa libération des geôles soviétiques. Mercredi, il a prononcé un vibrant discours devant le parlement russe, dans lequel il a notamment évoqué ses années au Goulag, sa libération, son alya et la formidable aventure de l’Etat d’Israël. « Il s’agit aujourd’hui de la fermeture d’une boucle, pour moi et le peuple juif dans son ensemble, dont je suis le représentant ici devant vous », a dit avec émotion le président de la Knesset.

Photo porte-parole de la Knesset