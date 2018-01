Rencontre annoncée entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a téléphoné au président russe Vladmir Poutine pour lui adresser ses voeux à l’occasion de la nouvelle année civile. Lors de leur conversation, les deux hommes ont convenu de se rencontrer prochainement. A l’ordre du jour principalement les derniers développements en Syrie. Israël suit de très près la situation sur le Golan syrien où l’armée de Bachar El-Assad et ses alliés du Hezbollah et des milices chiites continuent de reprendre les dernières poches tenues par les rebelles et à s’installer non loin de la frontière avec Israël.

Vladimir Poutine est le dirigeant étranger que Binyamin Netanyahou a le plus rencontré depuis deux ans.

Photo Amos Ben Gershom / GPO