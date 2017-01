Renault-Nissan implante sa R&D en Israël

Le vice-président de Carasso Motors, Avi Kenet, a déclaré à la conférence Cars 2017 que Renault-Nissan était le dernier constructeur à exploiter les capacités des voitures intelligentes d’Israël.

Cette année, l’Alliance Renault-Nissan rejoindra les rangs des constructeurs automobiles et des entreprises de l’industrie automobile qui ont lancé des opérations de R & D en Israël, a révélé le vice-président Carasso Motors, Avi Kenet, lors d’une table ronde à de la conférence Cars 2017 à Tel Aviv.

Kenet a déclaré que ce mois-ci, un accord a été signé en France avec l’Alliance Renault-Nissan pour créer un centre d’innovation technologique indépendant pour la société en Israël. Les activités du centre comprendront des technologies de localisation et de nouvelles entreprises pertinentes pour l’industrie automobile, et permettront aux entrepreneurs d’accéder à l’activité de l’entreprise, qui est la troisième plus importante de l’industrie automobile mondiale.

“L’histoire de Better Place est derrière nous, mais l’important c’est que l’entreprise ait lancé le programme de la voiture électrique, qui est maintenant considéré comme l’objectif technologique de l’industrie et est étroitement liée au développement de la voiture autonome”, a déclaré Kenet.

CyMotive Technologies Ltd

Yuval Diskin, PDG de CyMotive Technologies Ltd, une société de sécurité informatique de véhicule, a affirmé que les voitures sont de plus en plus vulnérables aux attaques cyber du fait qu’ils soient connectés en ligne. Il pense que l’industrie automobile se dirige vers des voitures avec intelligence artificielle, et que les voitures deviendront une sorte de «mini-Google», capable de recueillir des informations spécifiques sur les clients, leurs habitudes, et ainsi de suite, ceci appliqué à des millions de véhicules, en utilisant des outils AI pour analyser les données.

Mobileye

Lors de la conférence, Elad Serfaty vice-président et directeur général du département service après-vente de Mobileye a déclaré que la réalisation de «zéro accidents» était impossible, tant que l’environnement de conduite aura des facteurs inattendus. Il a ajouté que, dans les deux prochaines décennies au moins, les routes seront toujours régies par des véhicules conduits par des êtres humains, et non par des robots.

«L’ordinateur qui se trouve dans nos têtes est plus puissant que n’importe quel ordinateur artificiel», a poursuivit Elad Serfaty. Il a ajouté cependant, que l’ensemble de l’industrie automobile est actuellement dans une course pour construire une voiture avec des capacités autonomes, et que la concurrence entre les fabricants raccourcit le temps d’arrivée au but.

Elad Serfaty a déclaré que Mobileye est en bonne position dans cette course. «Le fait que nous travaillons avec de nombreux clients et que nous sommes présents dans presque toutes les voitures neuves dans le monde nous positionne à un bon point de départ pour atteindre cette cible. Lorsque vous êtes déjà à l’intérieur de la voiture et que vous avertissez que vous voulez vous écartez de la voie ou peut être que vous freinez, votre point de départ est mieux analysé que quelqu’un qui n’est pas encore entré dans l’industrie », a t-il rajouté.

Autotalks

Onn Haran, cofondateur et directeur de la technologie d’Autotalks, développeur de le technologies de communication vehicle-to-everything (V2X) pour les voitures intelligentes, a déclaré que la communication automatique véhicule-véhicule révolutionnerait la sécurité routière en permettant aux véhicules d’identifier les dangers qui les entourent, même s’ils se trouvent en dehors du champ de vision du conducteur.

Onn Haran prédit que cette technologie sera installée dans les véhicules qui rouleront sur les routes américaines à partir de 2019, à la suite des mesures prises par l’organisme de réglementation américain, parallèlement aux progrès réalisés dans l’UE. Il a affirmé que V2X est un facteur important dans la réussite de la voiture autonome, car tous les capteurs, qui permettent actuellement un mouvement autonome, ont des limitations physiques.

Les communications inter-véhicules permettront d’obtenir des informations à l’avance, avant d’entrer dans le champ du conducteur, et permettront une meilleure intégration en mouvement avec les véhicules environnants.

Nexar VP B2B

Nexar VP B2B produits et marketing Aviv Cohen a proposé une autre solution de sécurité à Cars 2017: un réseau de téléphones mobiles dans chaque voiture, qui relient les conducteurs, développé par l’entreprise. Les conducteurs connectés au réseau utilisent une application sur leur téléphone portable pour filmer la route.

Les données sont téléchargées sur le cloud, et un algorithme spécial identifie les dangers par l’intermédiaire d’une camera et avertit les conducteurs. Il crée une base de données qui permet d’avertir les autres utilisateurs du réseau sur la route pour évaluer le danger pour la sécurité, prendre des photos de reconstitution des accidents, réduire les coûts d’assurance, etc., en plus des applications de gestion de flotte.

Aviv Cohen a déclaré que le réseau de l’entreprise connecte déjà des milliers de chauffeurs à Tel Aviv, New York et San Francisco, et que le modèle de l’entreprise est axé sur l’utilisation de la base de données.

Argus Cyber Security

Jesse Sultanik, responsable de la commercialisation d’Argus Cyber Security, a déclaré que l’interconnexion des véhicules comporte un grand potentiel de sécurité routière, mais que ces systèmes étaient également très exposés au piratage extérieur. “Comme tous les ordinateurs reliés à Internet, les voitures connectées à Internet sont exposées à un piratage malveillant”, a t-il déclaré. Il a ajouté que bien que les menaces existent et même s’il n’existe aucune solution magique pour bloquer 100% des attaques, des systèmes de sécurité comme celui offert par Argus aux constructeurs automobiles et qui sont déjà installés dans la phase de planification de base des voitures neuves sont essentiels.

Engie

Lors de la conférence, le fondateur et CEO d’Engie, Yarden Gross, a présenté une solution intelligente conçue pour apporter transparence aux réparations et à l’entretien courant des véhicules.

La technologie de la société relie l’ordinateur de gestion du véhicule à l’application smartphone du conducteur, lui notifiant en temps réel les dysfonctionnements, leur gravité et les solutions possibles. Dans le même temps, il peut obtenir et comparer des propositions de parking sur simple pression d’un bouton.

Gross a indiqué que la solution de sa société, disponible en Israël depuis deux ans, se retrouve maintenant dans 100 000 véhicules, reliant les conducteurs à environ 300 garages avec lesquels l’entreprise travaille.

ElectRoad

Le PDG d’ElectRoad, Oren Ezer, a déclaré que le transport public vert était l’avenir, permettant aux autobus de se déplacer en milieu urbain sans causer de pollution atmosphérique ou environnementale à long terme par la dégradation des batteries. Il a dit que la solution de recharge sans fil développée par l’entreprise peut recharger passivement les batteries sur la route, réduire de moitié le poids d’un bus électrique et lui permettre de fonctionner 24 heures sur 24 sans avoir à s’arrêter pour se recharger.

La société a développé une technologie propriétaire pour l’installation de l’infrastructure pendant la nuit, sans la nécessité de travaux d’infrastructure complexes. Un essai pilote de la technologie a été entrepris à Tel Aviv.

Source: Globes – www.israelvalley.com