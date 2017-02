Renaud, à présent, passionné par Israël, sera en concert à Tel Aviv en octobre prochain

Interviewé par Paris Match, le chanteur Renaud, longtemps défenseur inconditionnel de la « cause palestinienne », a confié au journal sa véritable histoire d’amour avec Israël et le Judaïsme….

.

Une étoile de David autour du cou, l’ar­tiste de 64 ans confie à Paris Match, vivre une véritable histoire d’amour avec Israël et à la culture juive : « J’ai des passions fulgurantes mais éphémères. comme les voyages, la Cali­for­nie ou encore l’Irlande que j’ai adorée, mais il n’y a qu’Is­raël qui m’in­té­resse en ce moment parce que je n’y suis encore jamais allé. Je vais m’y rendre en octobre pour donner un concert à Tel-Aviv. Je pren­drai le temps de visi­ter Jéru­sa­lem, ne pas le faire serait une héré­sie. Je ne suis pas religieux mais j’ai plein de copains juifs qui m’ont parlé d’Is­raël, de l’his­toire du judaïsme et c’est pour ça que je porte une étoile de David autour du cou. J’ai découvert trop tard la religion et la culture juive, mais elle me fascine. Je trouve ça gai, plein de bon-sens, moi qui étais pro-pales­toche à mort ». Et à la question « Pour­rais-tu partir y vivre ? le chanteur répond : « je pourrais, ouais ».

La morale de l’histoire : De chaque situation ou individu, il convient de toujours espérer!!!!

.

Source www.tel-avivre.com