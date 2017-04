Renaissance du tourisme en Samarie

Des dizaines de milliers de personnes ont visité les sites touristiques de la Samarie pendant les quelques jours de demi-fête (Hol Hamoed) de Pessah. Elles ont notamment assisté à des festivals et à des spectacles rappelant l’histoire de la Samarie à l’époque des rois d’Israël et ont goûté les vins produits par les meilleures caves de la région. Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a évoqué ce réveil du tourisme en Samarie. Il a souligné que le nombre des visiteurs augmentait chaque année et précisé que cette année, un certain nombre d’entre eux étaient venus de l’étranger (notamment de France, de Chine et du Canada) grâce à la publicité faite en dehors d’Israël. Photo Aroutz 7