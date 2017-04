Remise du Prix de l’Education locale et régionale

Comme chaque année, le ministère de l’Education a désigné des localités ou des conseils régionaux qui se sont particulièrement distingués dans le domaine de l’Education.

Durant toute l’année scolaire, la commission de jury visite des établissements scolaires du pays et donnent des appréciations en fonction de critères précis: investissement des pouvoirs publics dans les établissements scolaires et l’éducation, niveau des élèves, innovations pédagogiques, initiatives originales dans le domaine des valeurs éthiques et de la solidarité, implication sociale des élèves, atmosphère dans les écoles, qualité des enseignants et de l’enseignement etc…

Les établissements sont également notés en fonction de la mise en œuvre des réformes voulues par le ministre Naftali Benett, comme par exemple l’accent mis sur les mathématiques, les sciences ou la technologie.

Pour 2016, cinq lauréats ont été désignés: les villes de Modiin, Kiryat Motzkin et Acre, le conseil local de Beer Tuvia et le conseil régional de Binyamin.

Chacun des lauréats percevra un prix de 100.000 shekels qui seront investis dans un projet éducatif.

Les prix ont été remis en mains propres aux maires et présidents de conseils par le ministre de l’Education Naftali Benett lors d’une cérémonie dans un grand hôtel de la capitale.

Photo Flash 90