Les relations israélo-indiennes continuent à se développer

Le Premier ministre indien Narendra Mody effectuera la semaine prochaine une visite officielle importante en Israël. Il s’agira de célébrer le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Afin de préparer cette visite, le gouvernement israélien adoptera dimanche en conseil des ministres une résolution visant à approfondir encore davantage les relations et la coopération avec ce pays asiatique qui compte plus d’un milliard d’habitants et qui devient une grande puissance économique.

Cette résolution entre dans le cadre du plan global souhaité par le Premier ministre de diversifier les débouchés de l’économie israélienne et d’intensifier notamment les liens avec l’Asie du Sud-Est. Binyamin Netanyahou a souligné la puissance montante de l’économie indienne et s’est félicité des relations déjà très étroite entre les deux pays sur les plans militaires, commerciaux et technologiques.

La résolution qui sera adoptée en conseil des ministres est le fruit d’un travail interministériel ainsi que d’autres acteurs de la vie économique israélienne. Elle vise notamment à augmenter les exportations israéliennes vers l’Inde et à renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que le traitement de l’eau, l’agriculture, les investissements réciproques, le tourisme, la culture et les liens académiques.

Le Premier ministre indien est un grand ami et admirateur d’Israël ainsi qu’un ami personnel du Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Photo Amos Ben Gershom / GPO