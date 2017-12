Relations Israël-Afrique: l’Afrique du Sud à contre courant

Alors que les années 2016-2017 auront été marquées par un retour fulgurant d’Israël en Afrique, sous l’impulsion de Binyamin Netanyahou, l’Afrique du Sud a décidé d’aller à contre-courant. Le gouvernement sud-africain a fait savoir qu’il allait rétrograder le niveau de sa représentation diplomatique en Israël: l’ambassade sera remplacée par un simple « bureau d’intérêts ». Il a expliqué sa décision par la « politique menée par Binyamin Netanyahou et la réaction arrogante d’Israël face à la soi-disante amélioration des relations israélo-africaines » (sic). Le gouvernement sud-africain a rajouté que cette décision était « la conséquence de l’attitude agressive d’Israël envers les Palestiniens qui n’a fait qu’aumenter encore depuis la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem ».

Cette décision est prise alors que l’Afrique du Sud vient de se doter d’un nouveau président en la personne de Cyril Ramaphosa. Au mois de mai dernier, ce dernier, alors vice-président, plusieurs ministres et d’autres personnalités politiques avaient entamé une grève de la faim de 24 heures pour soutenir les prisonniers palestiniens en Israël dont l’archi-terroriste Marwan Barghouti. C’est ce dernier qui avait lancé ce mouvement de grève des terroristes emprisonnés en Israël.

Cette rétrogadation diplomatique avait déjà été prise au mois de juillet dernier par le parti au pouvoir ANC. A l’époque, l’ambassadeur d’Israël à Pretoria, Arthur Lenk, avait prévenu que cette décision, si toutefois elle était appliquée aurait plus de conséquences négatives sur l’Afrique du Sud que sur Israël. « Une telle décision limiterait les possibilités pour la promotion des exportations sud-africaines, ce qui est extrêmement important pour la transformation économique ou socio-économique de ce pays», avait-il notamment prévenu.

Il faut se rappeler que l’Afrique du Sud est toujours en pointe dans l’hostilité envers Israël. Personne n’a oublié non plus la conférence de Durban de 2001, censée lutter contre le racisme et qui s’était transformée en véritable acharnement contre Israël et les juifs.

